Atreju 2021, Orsomarso: «Pronti a costruire il partito dei conservatori in Calabria»

ROMA «Vogliamo diventare il contenitore più ampio dei conservatori italiani. Quei patrioti che nel solco di quella che è la difesa della proprietà privata, della libertà e visione alternativa che vale in Italia e anche in Calabria». Lo ha affermato Fausto Orsomarso, assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e Mobilità a margine Atreju 2021, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma. «Torniamo rinfrancati da questa esperienza – ha proseguito -. Eravamo a centinaia i calabresi ed abbiamo potuto anche confrontarci con Wanda Ferro e tutti i nostri giovani, i consiglieri regionali e dirigenti sullo stato di salute del partito. Forti di questa consapevolezza perché: amministrare significa anche costruire un progetto politico».

«Torniamo in Calabria – ha precisato – consapevoli di avere un quadro, una cornice in cui tanti calabresi, pezzi del mondo dell’economia e del corpo sociale si identificano». «Noi costruiremo il partito dei conservatori anche in Calabria e sarà un partito aperto, inclusivo, allargato. Un partito – ha concluso Orsomarso – che ha forte tradizione per poter guardare al futuro e per questo utile alla nostra terra. Una regione che più di altre ha bisogno di modernità e dei nostri valori».