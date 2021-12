ROMA «È stata una settimana piena di interventi molto interessanti. Non solo di politici, ma da parte di soggetti che hanno fornito un contributo importante». Così l’assessore regionale al Personale Filippo Pietropaolo ha commentato la manifestazione Atreju 2021, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma. «L’iniziativa di quest’anno – spiega – si chiama il “Natale dei conservatori” perché da qui nasce una proposta per un partito che si rivolge ai conservatori ma si vuole allargare ed essere più inclusivo possibile. Da qui ritengo che nasca un’interessantissima evoluzione del partito che consentirà di allargare il perimetro dello schieramento nell’ambito di una coalizione di centrodestra». «La presenza dei calabresi – aggiunge Pietropaolo – è stata veramente importante per numero di persone oltre centro da tutte le province e dall’intera regione. A dimostrazione del radicamento nella regione e di come ci stiamo muovendo per far crescere il partito in Calabria».