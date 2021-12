Capitale della Cultura 2024, presentazione a Roma del dossier Diamante

DIAMANTE Mercoledì 15 dicembre alle 11 si terrà a Roma, a Palazzo Wedekind, “Transizioni Occasioni e rischi del nostro tempo. Il ruolo della cultura”, l’evento in cui verrà presentato il dossier della candidatura di Diamante Capitale della Cultura 2024.

Ricco il panel degli interventi che sarà coordinato dalla giornalista del Tg2 Nadia Monetti. Oltre al Presidente Inps, Pasquale Tridico ci saranno il Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Francesco Battistoni, la Capo Segreteria della Commissione Segre “Antidiscriminazioni”, Maria Paola Gargiulo, il Presidente del Comitato a sostegno della Candidatura Diamante 2024, Eugenio Gaudio, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Gianpaolo Vallardi, il Presidente della Commissione Beni Culturali del Senato, Riccardo Nencini, l’Assessore alla Cultura della Regione Calabria, Rosario Varì, il Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, il Presidente Anci Calabria, Marcello Manna, il Rettore del Santuario Regionale di San Francesco di Paola, padre Francesco Trebisonda, la Project Manager di Diamante 2024, Lucia Serino, il Regista, Mimmo Calopresti, il Fondatore di “Mulium”, Stefano Caccavari e il maestro Orafo, Gerardo Sacco.

«Ringrazio il presidente Inps, Pasquale Tridico per aver messo a nostra disposizione questa meravigliosa location – commenta il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno – e non posso non ringraziare, ancora una volta, la senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Diamante, che ha deciso di accettare la nostra proposta di essere presidente onoraria del Comitato a sostegno della candidatura. Il legame con la comunità ebraica è molto forte, merito del cedro, straordinario veicolo di unione tra i popoli. Un’unione che sarà rinsaldata mercoledì con la presenza della Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Nelle prossime settimane metteremo in campo tante altre iniziative per realizzare questo sogno. Perché la storia di Diamante (e della Calabria) ha un futuro brillante».