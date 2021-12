Uccisa a coltellate nel Cagliaritano, si cerca il compagno

QUARTU SANT’ELENA È un femminicidio quello della donna trovata morta nella sua abitazione al numero 150 di via della Musica a Quartu Sant’Elena, città metropolitana di Cagliari.

Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri confermano la prima ipotesi: la donna, 50 anni romena, è stata uccisa in camera da letto con numerose coltellate. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 13. La sorella della vittima da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei e ha chiamato i carabinieri. Sul posto insieme ai militari della Compagnia e della Stazione di Quartu sono intervenuti i vigili del fuoco i quali, aperta la porta, hanno trovato il cadavere. «Ci ha chiamato la sorella che non riusciva a contattarla da tre giorni – ha raccontato il capitano dei carabinieri della compagnia di Quartu, Michele Cerri – abbiamo aperto la porta con i vigili del fuoco e trovato il cadavere».

Il corpo vestito sul letto

La donna era stesa, vestita, in camera da letto. Sull’uscio nessun segno di forzatura e in casa non c’era nulla in disordine. Solo in camera da letto, da quanto si apprende, c’erano tracce di sangue. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia e della Stazione di Quartu, sono intervenuti gli specialisti del Ris, gli investigatori del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari, il medico legale Roberto Demontis e la magistrata di turno, Nicoletta Mari. I militari sono ora al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Si cerca il compagno della vittima

Viveva con un uomo, un sardo, da diversi mesi la 50enne uccisa nella sua abitazione in via della Musica a Quartu Sant’Elena. Lo confermano gli inquilini della palazzina che hanno più volte incrociato la donna e il compagno nell’androne. Alcuni di loro raccontano di discussioni e litigi tra i due, tanto che in alcuni casi sarebbero state chiamate le forze dell’ordine. Sarebbe attorno alla figura di questo uomo che si starebbero concentrando le indagini dei carabinieri: i militari lo stanno cercando.