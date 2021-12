I supereroi della scienza, la serie creata dai ricercatori dell’Unical – VIDEO

COSENZA «Ragnatele in grado di fermare un treno in corsa. Universi paralleli. Scorciatoie spazio-temporali tra pianeti e galassie. È solo fantascienza quella che vediamo nel mondo dei supereroi? Un gruppo di laureati, dottorandi e ricercatori dell’Università della Calabria – si legge in una nota – si è calato nel mondo dei fumetti e ha cercato le risposte. Sono diventati così “I supereroi della scienza”, protagonisti della serie nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Fisica dell’Unical, l’associazione “Fisicittà” e Gedi Digital. Animati dall’amore per la fisica e dalla passione per i fumetti, con l’aiuto di qualche effetto speciale e il soccorso, tra gli altri, di Newton, Einstein e Kip Thorne, i giovani divulgatori hanno esplorato il mondo di Spiderman, Thor, Superman e Flash e svelato fin dove arriva la fisica e dove invece inizia la fantascienza. La prima puntata – conclude la nota – è dedicata a Spiderman, che in questi giorni torna al cinema con ‘Spider-Man: No way home’».

Il video