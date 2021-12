Orsomarso: «Turismo? Puntiamo sulle qualità che solo la Calabria possiede»

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, il settimanale di approfondimento condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro, in onda questa sera alle 21 sul canale 16 de “L’Altro Corriere tv”.

In primo piano la politica con l’intervista a Fausto Orsomarso, assessore al turismo e al lavoro della giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto.

Reduce da Atreju, l’esponente di FdI si è detto soddisfatto dello stato di salute del partito in Calabria: «Abbiamo costruito una squadra coesa, che ha lavorato bene. Probabilmente il risultato poteva essere migliore, ma siamo contenti così, perché a volte bisogna saper dire qualche no e badare alla qualità delle donne e degli uomini più che alla quantità dei voti». Poi si è soffermato sui primi 50 giorni del governo regionale: «Abbiamo impresso un ritmo molto veloce e concreto all’azione dell’esecutivo: il varo del provvedimento legislativo che istituisce l’Azienda Zero va, per esempio, nella direzione delle legittime aspettative dei calabresi ai quali dobbiamo garantire strumenti efficaci e snelli per ricostruire la sanità a partire dal riordino amministrativo e finanziario».

Anche sul turismo, suo settore di competenza, Orsomarso evidenzia «la costanza di un impegno che dovrà consentirci di apportare valore e merito alle strutture regionali al fine di poter centrare gli obiettivi programmatici, tra essi un’azione di marketing basata sulla promozione di quelle qualità che solo la Calabria possiede».

Importante, al riguardo, continua lo stesso assessore regionale, «sarà la convocazione prossima degli stati generali del turismo. Sarà un momento di confronto serrato e basato sul recepimento delle idee degli operatori turistici che ci porterà alla definizione di un piano triennale del turismo calabrese».

Amendola: «Il volontariato ha sostituito il servizio sanitario in attività essenziali»

Maria Francesca Amendola

Seconda parte del talk dedicata ad uno degli aspetti critici nei servizi offerti dal sistema sanitario regionale, la cura delle dipendenze. Ospite in studio, Maria Francesca Amendola, psicologa, presidente della sezione Calabria della Società Italiana alcologica: «Da dodici anni, da quando siamo in regime commissariale, le organizzazioni di volontariato hanno letteralmente sostituito il servizio sanitario in attività essenziali. Nella nostra regione – ha sottolineato la Amendola – si avverte la sensazione che nella sanità qualcosa stia per accadere, i cittadini sono sempre più consapevoli e vogliono partecipare a questo nuovo corso».