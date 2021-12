COSENZA Un focolaio Covid è scoppiato in una Rsa di Bisignano, nel Cosentino, dove 22 i pazienti sono risultati positivi. La struttura è attualmente gestita dal curatore fallimentare. Il personale dell’Unità speciale di continuità assistenziale bruzia è impegnato nella struttura per supportare il personale in servizio. I pazienti che hanno manifestato sintomi importanti sono stati trasferiti nelle strutture di Acri e Rossano.