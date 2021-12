Emergenza sanitaria a Cosenza, Caruso e Mazzuca incontrano La Regina

COSENZA «Questa mattina insieme al sindaco Franz Caruso abbiamo incontrato il commissario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina, assicurando la massima disponibilità e piena sinergia istituzionale». Lo afferma Giuseppe Mazzuca, presidente del consiglio comunale di Cosenza che aggiunge: «Tanti gli argomenti affrontati nel corso dell’incontro». «L’emergenza Covid ancora in atto – aggiunge – ha messo a dura prova il sistema sanitario, già fragile, dell’intera provincia di Cosenza. La campagna vaccinazione anti Covid-19 prosegue spedita ma l’aumento dei casi impone un’attenzione maggiore anche in vista delle festività». «Seguiremo il lavoro del commissario e dell’Asp di Cosenza – conclude – e, in un clima di rispetto e confronto, daremo il nostro supporto».