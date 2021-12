La quarta ondata travolge la Calabria. Oltre 900 casi e positività al 9,88% – IL GRAFICO

CATANZARO La quarta ondata dell’epidemia ora morde ferocemente la Calabria. S’impennano i contagi nelle ultime 24 ore che registrano 929 casi e tre decessi. Mentre il tasso di positività schizza al 9,88% contro il 6% di ieri.

Ma salgono anche quanti finiscono negli ospedali calabresi con sintomi gravi. In un giorno si registrano due nuovi ingressi nei reparti e due nelle terapie intensive.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: 99 a Catanzaro, 447 a Cosenza, 40 a Crotone, 265 a Reggio Calabria, 78 a Vibo Valentia e nessuno proveniente da Altra regione o Stato estero. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.528.341, di cui 9.400 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 99.068. Appunto 929 in più di ieri. Con una precisazione che arriva dal dipartimento della Protezione civile della Regione. La struttura precisa «che il numero dei nuovi casi positivi include anche i contagi della provincia di Cosenza registrati nella giornata di ieri e che non erano stati inseriti nel bollettino del 15 dicembre per un problema di carattere informatico. In particolare, si tratta di 238 casi sui 929 totali registrati oggi».

Attualmente sono 7.559 i casi attivi di infezione di cui 7.335 si trovano in isolamento domiciliare, 204 ricoverati in reparto e 20 in terapia intensiva.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 791 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 759 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12143 (11973 guariti, 170 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 2.824 (89 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.727 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.581 (27.889 guariti, 692 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 336 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 329 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.148 (9.025 guariti, 123 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.820 (70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.742 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.746 (32.314 guariti, 432 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 705 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 695 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.460 (7.351 guariti, 109 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica : “Oggi si registrano 447 nuovi casi su 2027 test effettuati; nel totale dei test è compreso anche l’esito di 425 tamponi, di cui 238 positivi, processati ieri e registrati oggi per problemi informatici occorsi nella giornata di ieri”.