Provinciali, “Crotone protagonista” sosterrà Ferrari

CROTONE “Crotone Protagonista”, la lista che fa riferimento ad Enzo Sculco, alle elezioni del prossimo 18 dicembre, voterà per il candidato del centrodestra alla carica di presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari. È stato annunciato oggi con una nota ufficiale della lista. Gli elettori della provincia di Crotone (sindaci e consiglieri comunali) che politicamente fanno riferimento a Sculco, quindi, non intendono votare per il sindaco di Crotone, Enzo Voce, che è il candidato che si oppone a Ferrari. Non era scontato, perché i sostenitori di Ferrari e lo stesso candidato a presidente del centrodestra, al momento della compilazione delle liste, non hanno inteso sottoscrivere accordi con la lista “Crotone Protagonista”. Questo hanno detto e continuano a dire.

Le ipotesi che si fanno sulla scelta annunciata oggi sono due: si è voluto evitare l’isolamento politico e si vuole indebolire il sindaco di Crotone. L’obiettivo principale potrebbe, quindi, essere quello di indebolire Voce per farlo cadere ed andare alle elezioni anticipate al Comune della città capoluogo di provincia. Questo consentirebbe all’aria politica che fa riferimento a Sculco di iniziare un nuovo percorso politico dopo la mancata elezione di Flora Sculco nel consiglio regionale della Calabria. Nella nota di oggi, i rappresentanti di “Crotone protagonista”, scrivono: «È chiaro che nessuno si interessi alle sorti della Provincia se gli attori protagonisti, soprattutto i candidati presidente, non hanno avuto nemmeno la decenza di presentare un programma amministrativo, un’idea, una visione, un elenco, anche minimo, di cose da fare per questo territorio. Niente di niente». Non mancano le frecciate anche per Ferrari.

«Si ha l’impressione che vogliano andare lì ma non si capisce a fare cosa», scrivono ancora. «Intanto ed in primo luogo – aggiungono – ci sarebbe l’esigenza di ricostruire una sintesi nel sistema territoriale della provincia di Crotone che è stato seriamente compromesso e devastato dai comportamenti che molti hanno avuto nella recente campagna elettorale, nella quale sono prevalsi gli interessi individuali e non invece scelte mirate a promuovere lo sviluppo e la crescita della nostra comunità».

Entrando nel merito del voto, sottolineano: «Abbiamo già detto, e più volte ribadito, che non è auspicabile un Voce presidente della Provincia, visto il disastro che ha prodotto nella città capoluogo». Secondo “Crotone Protagonista” Voce «in quattordici mesi non ha combinato nulla e i danni non sono solo dovuti all’incompetenza, all’inefficienza e al nullismo, che ha caratterizzato fin qui l’amministrazione Voce, ma si sono prodotti guasti ancora più gravi e profondi, visto che la città oggi vive una situazione di completo marasma in ogni suo aspetto quotidiano, ed in secondo luogo Crotone non è più riconosciuta come capoverso del sistema provinciale, così come gli spetta, gli è dovuto e come dovrebbe essere». Concludendo, scrivono: «Quello a Ferrari è un voto che esprimeremo come alternativa a Voce e per questo, per noi, inevitabile, ma ci attendiamo che sappia dire e fare cose utili, significative ed importanti per il nostro territorio. In questo senso svolgeremo incessantemente un ruolo di stimolo e di sollecitazione perché la Provincia sia una casa per tutti e non per pochi».