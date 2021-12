Arrestato per detenzione di droga un 22enne nel Crotonese

CROTONE Nella Val di Neto, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone e dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, sono stati effettuati numerosi controlli a persone, mezzi ed esercizi commerciali nonché molteplici perquisizioni locali nei confronti di soggetti sedenti nel comune di Rocca di Neto.

All’esito di detti servizi, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, un ventiduenne del posto in quanto, a seguito di perquisizione locale presso l’abitazione dello stesso, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto di gr. 58,73, oltre a vario materiale da confezionamento. Il giovane, alla conclusione delle formalità di rito, veniva immediatamente liberato.

Inoltre, è stato deferito all’A.G. un uomo, socio di un esercizio commerciale per la vendita di prodotti di genere non alimentare, ubicato nel comune di Rocca di Neto, in quanto all’interno di un locale della predetta attività, deteneva diverse bombole di gas Gpl per un totale di kg. 200, senza la prescritta certificazione di conformità.

All’attività hanno partecipato diversi reparti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, coadiuvati dall’Unità Cinofila della Questura di Vibo Valentia e del Comando della Guardia di Finanza.