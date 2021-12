Premio “Italia a tavola”, tra le nomination anche brand manager e enologo iGreco

CARIATI «Sapere che tra i nomi dei 36 opinion leader candidati a ricevere l’ambito Premio Italia a Tavola, Oscar promosso dall’omonimo quotidiano, ci sono anche Tommaso Caporale, brand manager de iGreco e Riccardo Cotarella, rinomato enologo di fama mondiale che da anni affianca l’Azienda, è per noi motivo di soddisfazione ed orgoglio». È quanto dichiara Tommaso Greco, area marketing e relazioni esterne de iGreco, complimentandosi per l’importante risultato che premia le competenze e la professionalità alle quali il Gruppo si affida da tempo. Caporale (unico calabrese in lizza), sommelier, giornalista e conduttore di format televisivi nazionali e Cotarella, presidente dell’Assoenologi, Associazione enologici enotecnici italiani, Oscar del vino come miglior enologo e promotore del progetto Wine Research Team di cui iGreco è partner sono professionalità alle quali l’Azienda si rivolge da anni nell’ottica di garantire qualità e promuovere il Senso della Calabria.

Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza di Italia a Tavola è giunto alla 14esima edizione. Pubblico e follower hanno la possibilità di votare e far salire in classifica il proprio personaggio preferito, tra cuochi, pasticceri, barman, sala & hotel, opinion leader e pizzaioli & panificatori. Si potrà iniziare a votare dalle ore 12 di lunedì 20 dicembre. I turni sono 3.

Per il primo turno si potrà votare fino alle 12 del 10 gennaio 2022; per il 2° dalle ore 18 del 10 gennaio alle 12 del 31 gennaio. Per il terzo turno dalle 18 del 31 gennaio alle 12 del 21 febbraio.