Happy 2022: mini abbonamento per il Politeama

CATANZARO Un posto a teatro come regalo di Natale? La Fondazione Politeama, in occasione del periodo festivo, lancia un nuovo mini abbonamento per sei spettacoli in programma a partire dal prossimo anno. “Happy 2022”: questo il titolo del pacchetto speciale che consentirà l’ingresso a teatro a prezzi ridotti per alcuni dei titoli più attesi della nuova stagione. Un’idea regalo originale, per tutte le tasche, che allo stesso tempo offre l’occasione di poter sostenere il mondo dello spettacolo e della cultura nel difficile momento della pandemia. L’abbonamento comprende l’ingresso per: “Le vie en rose…Bolero” con il Balletto di Milano (15 gennaio), la comicità de “I Panpers 10 anni di minchiate” (18 febbraio), Fabrizio Bentivoglio in “Così fan tutte, dalla parte di Don Alfonso” (26 febbraio), “Fiori d’Acciaio” per la prosa con protagoniste Tosca D’Aquino e Rocio Morales, “Lo Zingaro” con Marco Bocci (23 aprile) e la musica sinfonica di “Conchita” di R. Zandonai con l’Orchestra filarmonica della Calabria (4 giugno).I prezzi degli abbonamenti sono così suddivisi per settore: Poltronissima € 100; poltrona € 90; piano rialzato € 80; primo piano € 60; secondo piano € 50; terzo piano € 40. Per informazioni è possibile consultare il sito www.politeamacatanzaro.net oppure contattare il botteghino del teatro al numero 0961-501818.