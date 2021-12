Tavolo permanente governo-Confapi, Nesci: «Siamo al fianco delle Pmi»

CATANZARO «Con il Pnrr abbiamo destinato 40 miliardi di euro a incentivi, crediti di imposta e taglio delle tasse per le imprese. Come Governo siamo al fianco delle Pmi perché rappresentano la spina dorsale del Paese, per questo ho espresso la mia volontà di partecipare ad un tavolo di lavoro permanente con Confapi. È necessaria la massima sinergia istituzionale per sostenere la ripartenza dei territori e del Paese». Lo afferma la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, che questa mattina ha partecipato all’incontro con Confapi Calabria sul Pnrr e il Mezzogiorno.

«Vogliamo sostenere il mondo produttivo con azioni concrete, mettendo in campo risorse e strumenti a beneficio dell’economia reale: penso al Superbonus 110%, che ha consentito la nascita di 30.000 nuove imprese e che vogliamo estendere anche alle aziende. Anche il Piano transizione 4.0 – prosegue – contiene misure di incentivazione fiscale per aumentare la competitività delle aziende, mentre la manovra prevede un ulteriore taglio dell’Irap. Un ulteriore obiettivo strategico che stiamo portando avanti è quello di sostenere gli investimenti per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle Pmi, con particolare attenzione alla nascita di nuove start-up. Su questo insieme di provvedimenti siamo pronti a lavorare con le parti sociali – conclude Nesci – per mantenere costantemente aperta una finestra di dialogo e sintetizzare le proposte migliori da portare avanti per il bene dei cittadini».