Provinciali di Cosenza, eletto il nuovo Consiglio: “Provincia Democratica” la lista più votata

COSENZA “Provincia Democratica” è lista più votata, “Cosenza Azzurra” è la seconda, in generale un sostanziale equilibrio tra centrosinistra e centrodestra. E’ questo l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza, elezioni di secondo grado, riservate a sindaci e consiglieri comunali del territorio. In lizza c’erano cinque liste con 72 candidati al Consiglio provinciale: due per il centrosinistra, “Provincia democratica” e “Insieme per la Provincia”, due anche le liste per il centrodestra, “Cosenza Azzurra”, che ricomprendeva candidati di Forza Italia e Udc, “Ad Maiora”, frutto di un’intesa tra Lega e Fratelli d’Italia, e infine “Italia del Meridione”, che, seppure in autonomia, gravita nell’orbita del centrodestra. Alla fine, “Provincia Democratica” è risultata la lista più votata con 26.706 voti ponderati e 5 seggi), seguita da “Cosenza Azzurra” (23.493 voti ponderati e 5 seggi), Insieme per la Provincia” (17.618, tre seggi), “Ad Maiora” 10.105 due seggi), e Idm (9.002, un seggio). I consiglieri provinciali eletti sono: per “Provincia Democratica” Ferdinando Nociti (il più votato con 6.095 voti ponderati), Aldo Zagarese, Guovanni Papasso, Ermanno Cennamo, Fernando De Donato, per “Insieme per la Provincia” Alessandro Porco, Salvatore Tavernise, Mimmo Frammartino, per “Cosenza Azzurra” Pina Sturino (4.813 voti ponderati, la seconda più votata), Carlo Lo Prete, Eugenio Aceto, Adelina Olivo, Gabriella Luciani, per “Ad Maiora” Salvatore Palumbo e Lamensa Giancarlo, infine per IdM Giovanni Tenuta.