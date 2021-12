Provinciali di Vibo, Solano commenta l’esito delle urne: eletti di alto profilo qualitativo

VIBO VALENTIA Plauso «per l’alto profilo qualitativo dei rappresentanti istituzionali eletti»: a esprimerlo è il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, in una dichiarazioen a commento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ente intermedio. «Nell’esercizio delle mie funzioni di presidente della Provincia nonché di sindaco ho avuto occasione di relazionarmi in pubbliche assisi con gran parte dei nuovi consiglieri provinciali, ai quali, nel riconoscere l’alto profilo qualitativo dimostrato nel corso dei loro mandati istituzionali comunali, faccio i miei sentiti auguri. Si troveranno a lavorare in un Ente che, dopo nove anni, ha finalmente approvato il proprio Bilancio – ha evidenziato il presidente Solano – ma ancora tanto è il lavoro da fare affinché la Provincia eroghi servizi pienamente efficienti ai cittadini. Sono sicuro comunque che, nell’esclusivo interesse della popolazione vibonese, anche con i nuovi consiglieri provinciali eletti – ha chiosato Solano – riusciremo a migliorare le condizioni in cui attualmente versano le strade, le scuole e l’ambiente della nostra realtà territoriale provinciale».