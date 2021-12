Provinciali di Vibo Valentia, per il centrodestra sette consiglieri: Forza Italia esulta

VIBO VALENTIA Com’era nelle previsioni il centrodestra vince le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. E’ quanto è emerso al termine delle operazioni di scrutinio del voto di secondo grado – riservato solo ad amministratori locali e in favore di amministratori locali – per l’elezione della nuova assemblea del Palazzo ex Enel. Erano tre le liste di candidati al Consiglio provinciale di Vibo Valentia: due per il centrodestra, “Coraggio Italia” e “Forza Italia”, e una per il centrosinistra e per l’alleanza Pd-M5S, “La Provincia del Futuro”. Nel derby del centrodestra – che nel complesso conquista sette seggi – a spuntarla è stata Forza Italia, he fa capo al coordinatore regionale del partito Giuseppe Mangialavori, che elegge quattro nuovi consiglieri provinciali, mentre tre ne elegge Coraggio Italia, che fa capo al cpaogruppo regionale Francesco De Nisi. Nonostante si fosse presnetato con una sola lista, il centrosinistra tuttavia regge l’urto, eleggendo tre consiglieri provinciali. Ora si dovrà attendere qualche giorno per comprendere quale maggioranza si determinerà, in base alle posizioni che assumeranno i neo eletti rispetto all’attuale presidenza di Salvatore Solano. Ecco comuqnue i nuovi consiglieri provinciali di Vibo Valentia: per Forza Italia Giuseppe Leone (vicepresidnete del Consiglio comunale di Nicotera), Vito Pirruccio (assessore a Capistrano), Roberto Scalfari (vicesindaco al Comune di Tropea), Daniele Galeano (consigliere comunale a Serra San Bruno), per Coragio Italia Elisa Fatelli (consigliere comunale a Vibo Valentia), Carmine Mangiardi (vicesindaco di Sorianello”), Alessandro Lacquaniti (consigliere comunale a San Gregorio d’Ippona), per la “Provincia del Futuro” Marco Miceli (consigliere comunale a Vibo per “Vibo democratica”, eletto nella lista “La Provincia del Futuro”), Domenico Tomaselli (consigliere comunale a Ricadi). e Maria Teresa Centro (vicesindaco a Briatico.