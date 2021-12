Le basi dell’arredamento: 3 consigli per una casa perfetta

Ci sono geni dell’arredamento che hanno un tatto infallibile per i colori, le forme, le superfici e la luce. Ce lo hanno nel sangue. Ovviamente non hanno bisogno di consigli o regole. La maggior parte di noi, tuttavia, non è nata con un settimo senso del design.

Ed è proprio qui che questo articolo può essere utile: vedremo insieme 3 consigli su come progettare correttamente la tua casa.

In questo modo saprai meglio cosa stai cercando e di cosa hai bisogno. Ed eviterai fastidiosi acquisti sbagliati, come ad esempio un tavolino del salotto troppo grande, o un divano troppo piccolo.

Determina le tue esigenze

Il punto di partenza per tutti i progetti di arredamento dovrebbe essere ciò di cui hai effettivamente bisogno e desideri. Alcune persone possono essere influenzate da cataloghi e riviste, ad altri bastano i mobili di VidaXL che si possono vedere comodamente sul loro sito online.

Una sola cosa è importante: ti sentirai a tuo agio a casa tua solo se i mobili e gli arredi generali ti si addicono perfettamente.

Che cosa significa? Se hai una famiglia con bambini e desideri ricevere visite, acquisterai, ad esempio, un tavolo da pranzo diverso rispetto a quando stai pianificando una famiglia senza pargoli.

Se ti piace sederti e leggere la sera con un libro e una rivista, allora una poltrona e una lampada adatta sono più importanti del divano. Se ti piace guardare film e serie, la stanza degli ospiti è più simile a un home theater.

Pertanto, la prima cosa a cui pensare è quali mobili ti piace usare e utilizzi spesso, come passi la tua giornata e cosa ti è mancato fino ad ora.

Riordina e riconsidera

Spesso avrai già mobili e altri arredi: di quale di questi ho davvero bisogno? Quale di questi mi dà piacere? Cosa conservo invece perché ho difficoltà a separarmi dalle cose?

Allo stesso tempo, ovviamente, è perfettamente normale conservare le cose. Dopotutto, non vuoi andare all’altro estremo e vivere in una casa in gran parte vuota (a meno che, ovviamente, non sia esattamente il tuo sogno – allora vai avanti!).

Ti piacciono alcuni pezzi semplicemente perché sono pratici o belli. Tuttavia, vale quanto segue: è anche bene liberarsi di qualcosa senza sentirsi in colpa.

Suggerimento: puoi regalare cose per una buona causa o darle a qualcuno nella tua cerchia di amici, conoscenti o familiari. Allora almeno ti senti come se non l’avessi semplicemente buttato via.

Pianifica con una planimetria

Dopo i primi due passaggi avrai già un’ottima panoramica: cose che vorresti conservare, cose di cui hai ancora bisogno e cose di cui vorresti fare a meno in futuro.

Affinché la nuova pianificazione funzioni bene, una planimetria è fondamentale, per capire a fondo quali sono o saranno i tuoi spazi a disposizione. È facile da fare su carta. Troverai anche software per questo scopo. Assicurati solo che sia in scala o non ti aiuterà molto.

In questo modo si ha un’idea migliore di quanto dovrebbero essere grandi i singoli mobili e di dove possono essere collocati al meglio nella stanza. Ad esempio, dovresti mantenere sgombri i percorsi utilizzati di frequente.

Considera anche l’esposizione al sole e ad altri fattori durante la configurazione del divano, ma allo stesso tempo non deve essere contro il muro!

Pensa anche all’illuminazione. Dove hai sempre bisogno di una buona luce, ad esempio per leggere? Dove cade la luce del giorno nella stanza? Quali punti vorresti sottolineare?

Conclusioni

Sicuramente i consigli che ti abbiamo dato in questa guida non sono gli unici di cui hai bisogno. Sono, tuttavia, un ottimo punto di partenza per chiunque voglia arredare la propria casa o se si sta trasferendo in una nuova abitazione.

Il nostro ultimo consiglio è quello di non fermarti a questo articolo. Al contrario, acquista rivista di arredamento. Troverai moltissimi spunti da cui partire!