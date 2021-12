Lutto ad Amendolara, morta l’assessore comunale Ilaria Gentile

AMENDOLARA Si è spenta a 33 anni Ilaria Gentile, assessore del comune di Amendolara in provincia di Cosenza. Eletta alle amministrative dello scorso ottobre, Gentile lottava contro un male incurabile. Il primo cittadino del comune nel cosentino, Pasquale Aprile, le aveva affidato l’assessorato alla Pubblica istruzione ed alla Famiglia. La 33enne è deceduta all’ospedale di Matera, nella notte di sabato. Oggi alle 11, nella Chiesa Madonna della Salute, si terranno i funerali. Il sindaco ha emesso un’ordinanza per decretare il lutto cittadino, annullando tutte le manifestazioni natalizie in calendario nei prossimi giorni.