Quarta ondata “galoppa” in Calabria. Oltre il 10% il tasso di positività. Due decessi e 475 nuovi casi – IL GRAFICO

CATANZARO Nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 475 nuovi casi e due decessi da Coronavirus. Si segnalano 10 pazienti in più nei reparti e uno in meno nelle terapie intensive. Sono 164 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 8.816 i casi attivi di infezione di cui 8.567 si trovano in isolamento domiciliare, 229 ricoverati in reparto e 20 in terapia intensiva. Il tasso di positività sale ancora ora è pari al 10%. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 17 a Catanzaro, 77 a Cosenza, 40 a Crotone, 322 a Reggio Calabria, 17 a Vibo Valentia e 2 provenienti da Altra regione o Stato estero. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.555.056, di cui 4.643 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 101.124: +475 rispetto a ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 923 (37 in reparto, 5 in terapia intensiva, 881 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.214 (12.040 guariti, 174 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.145 (95 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3.043 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.739 (28.043 guariti, 696 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 432 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 423 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.189 (9.065 guariti, 124 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.424 (78 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.338 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.180 (32.745 guariti, 435 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 806 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 796 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.555 (7.444 guariti, 111 deceduti).

L’ Asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 80 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 79 unità e non di 80 in quanto un caso, in precedenza ricoverato presso l’AO di Cosenza è stato trasferito in altro ospedale del Lazio.

Nel setting fuori regione si registrano due nuovi casi a domicilio”.