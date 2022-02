Furto al Consorzio di bonifica Basso Ionio, rubati mezzi

CONDOFURI Furto ai danni del Consorzio di bonifica basso Ionio. Persone non indentificate si sono introdotte nella sede operativa di contrada Lugarà a Condofuri e hanno rubato mezzi agricoli, gruppo elettrogeno e scorte di gasolio. A darne notizia è l’Associazione regionale dei Consorzi gestione e tutela del territorio ed acque irrigue (Anbi) che, anche a nome di tutti gli enti associati calabresi, esprime la propria solidarietà.

«L’irruzione di questi delinquenti – è detto in una nota dell’Anbi – ha messo al sacco costosi arnesi da lavoro che il Consorzio utilizza per la manutenzione e la gestione degli impianti irrigui e la manutenzione del territorio. Questo è accaduto proprio in contemporanea con l’avvio dei lavori della stagione irrigua e ciò mette a serio rischio i lavori necessari da predisporre e senza questi mezzi, gli agricoltori si potranno vedere privati di un servizio essenziale quale è l’irrigazione».

«Occorre allora – è la richiesta avanzata dall’associazione – che la Regione o altre Istituzioni locali attuino rapide decisioni per venire incontro alle imminenti necessità del Consorzio che coincidono con i bisogni dei consorziati per evitare che al rilevante danno si unisca la beffa di non poter programmare le colture e vedersi privati di una costante azione di manutenzione che il Consorzio effettua quotidianamente».