Scalea, trovato morto in mare un giovane di cui si erano perse le tracce: si ipotizza il malore

la tragedia

SCALEA E’ stato trovato morto il giovane camerunense di cui non si avevano notizie da oggi a Scalea, in Calabria. Il cadavere di Dimitri Franck Tanefo Fokou è stato rinvenuto in mare nella località balneare: avrebbe compiuto 22 anni tra qualche giorno. Era arrivato a Scalea con un gruppo di persone disabili che accompagnava e alloggiava assieme a loro in una struttura ricettiva. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe tuffato in mare per fare un bagno e poi avrebbe avuto un malore. Ma è solo un’ipotesi al vaglio degli inquirenti. (Agi)