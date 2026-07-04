Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:51
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Scalea, trovato morto in mare un giovane di cui si erano perse le tracce: si ipotizza il malore

Si tratta del 22enne camerunense Dimitri Franck Tanefo Fokou, di cui non si avevano notizie da oggi. Era in Calabria per accompagnare delle persone con disabilità

Pubblicato il: 04/07/2026 – 22:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scalea, trovato morto in mare un giovane di cui si erano perse le tracce: si ipotizza il malore
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

SCALEA E’ stato trovato morto il giovane camerunense di cui non si avevano notizie da oggi a Scalea, in Calabria. Il cadavere di Dimitri Franck Tanefo Fokou è stato rinvenuto in mare nella località balneare: avrebbe compiuto 22 anni tra qualche giorno. Era arrivato a Scalea con un gruppo di persone disabili che accompagnava e alloggiava assieme a loro in una struttura ricettiva. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe tuffato in mare per fare un bagno e poi avrebbe avuto un malore. Ma è solo un’ipotesi al vaglio degli inquirenti. (Agi)

Argomenti
camerunense morto a scalea
malore in mare scalea 22enne morto
Rilevanti
SCALEA
trovato morto in mare un giovane di cui si erano perse le tracce
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Tirreno
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x