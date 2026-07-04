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la tragedia
Scalea, trovato morto in mare un giovane di cui si erano perse le tracce: si ipotizza il malore
Si tratta del 22enne camerunense Dimitri Franck Tanefo Fokou, di cui non si avevano notizie da oggi. Era in Calabria per accompagnare delle persone con disabilità
Pubblicato il: 04/07/2026 – 22:36
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SCALEA E’ stato trovato morto il giovane camerunense di cui non si avevano notizie da oggi a Scalea, in Calabria. Il cadavere di Dimitri Franck Tanefo Fokou è stato rinvenuto in mare nella località balneare: avrebbe compiuto 22 anni tra qualche giorno. Era arrivato a Scalea con un gruppo di persone disabili che accompagnava e alloggiava assieme a loro in una struttura ricettiva. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe tuffato in mare per fare un bagno e poi avrebbe avuto un malore. Ma è solo un’ipotesi al vaglio degli inquirenti. (Agi)
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