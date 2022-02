Caro carburanti, tir parcheggiati allo svincolo dell’A2 di Rende – FOTO

RENDE Infiamma la protesta contro il caro carburanti. In tutta Italia diversi addetti alla logistica decidono di prendersi le strade, bloccandole coi loro tir. È quanto sta accadendo anche sulla Autostrada “A2” nei pressi dello svincolo di Rende, dove diversi camion sono parcheggiati raccontare il disagio inferto al comparto dalla recente impennata dei prezzi del carburante legata anche al conflitto russo-ucraino.

Il ministro dell’Economia Franco ha detto che il governo è pronto a rivedere il Pnrr in base all’impatto dell’aumento dei costi dell’energia sulla crescita. Oggi è prevista una informativa del ministro della Transizione ecologica Cingolani in aula alla Camera.



foto di Gabriele Facciolla

Previsti diversi altri presidi nella giornata odierna, come anticipato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal, che hanno indetto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le organizzazioni sindacali Fast Confsal e Confail Faisa hanno indetto anche uno sciopero nazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 12.30. «Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8.30 – ha avvisato Cotral con una nota – e poi alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral».