«Querele temerarie minaccia alla libertà di stampa, ora bisogna intervenire a livello legislativo»

«Le querele temerarie sono una minaccia alla libertà di stampa, un bene costituzionale che dobbiamo tutelare a ogni costo». Lo afferma il senatore e coordinatore calabrese di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori. Appoggio e condivido – prosegue Mangialavori – l’appello sottoscritto dall’Ordine dei giornalisti, dal sindacato giornalisti della Calabria e da diverse testate giornalistiche regionali. Le diffide e le querele temerarie troppo spesso diventano le risposte privilegiate di chi tenta di mettere a tacere la libertà di stampa, una libertà di cui il nostro Paese ha più che mai bisogno. I giornalisti, quelli autonomi, che fanno bene il proprio lavoro, che diffondono notizie verificate, che non fanno sensazionalismo, che rispettano i lettori, che fanno dell’onestà intellettuale la loro cifra professionale, devono essere difesi e supportati senza se e senza ma, perché più ampia è la loro libertà più cresce la consapevolezza sociale dei cittadini. Per questo – conclude Mangialavori – bisogna intervenire a livello legislativo per evitare che strumenti di tutela della onorabilità personale si trasformino in armi per silenziare la stampa libera».