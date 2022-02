«Ucraina. L’ultima guerra che fa più rumore»

Sono le 4 del mattino il silenzioso suono della notte viene squarciato da un boato.

Senti il cigolio di mezzi camminanti che si muovono all’unisono come fossero una colonia di formiche.

Ti fai mille domande. Mille pensieri invadono la tua testa. Resisti con forza nell’accettare quella che ormai sembra ovvia realtà. Tutto appare così surreale. Pensi sono tornato indietro nel tempo.

Invece no. Un’ altro scoppio ti riporta alla normalità. Ti chiedi come sia possibile che tutto questo sia accadendo. E’ la Guerra.

E’ questo quello che deve aver provato una persona comune che in questo momento si trova in Ucraina. Tu dall’altra parte non puoi fare altro che riflettere. Che cos’è la Guerra.

La Guerra è un’idea di confusione, di disordine, di aggrovigliamento di corpi che provano a distruggersi l’un l’altro senza portare ad alcun risultato concreto.

Pensi non è possibile. Siamo nel 2022. Nell’era della digitalizzazione, dei social, della sharing economy. Com’è può essere che ancora si senta parlare di guerra. Poi rifletti. In realtà questa è solo una delle tante in giro per il mondo:

Aceh

Afghanistan

Algeria

Burundi

Birmania-Myanmar

Brasile

Colombia

Repubblica Domenicana del Congo

Costa d’Avorio

Egitto

Eritrea-Etiopia

Filippine

Yemen

Iraq

Israele-Palestina

Libia

Kashmir

Kurdistan

Nepal

Nigeria

Repubblica Centrafricana

Siria

Somalia

Sudan

Uganda

sono tutte zone del mondo in cui ci sono focolai di guerra tra stati, tra etnie o tra cartelli della droga. Tutte hanno l’obiettivo di stabilire l’egemonia di una fazione sull’altra, ma in realtà tutte ottengono lo stesso risultato. Morte, Pianto, Desolazione.

Ma cos’à questa guerra che le altre non hanno. Perché questa fa più rumore. Perché è la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla firma del trattato di Parigi, che una grande potenza del mondo dà il via ad un conflitto nel continente europeo. In gioco non ci sono solo interessi geopolitici ma anche economici.

Tutto crea un frastuono più grande perchè è vicina alle nostre porte. Ciò che sembrava lontano e dimenticato ritorna ad essere vicino.

Speri che tutto questo sia solo un brutto sogno, ma purtroppo è solo la triste realtà.

“Senti il cuore della tua città. Batte nella notte intorno a te. Sembra una canzone muta che. Cerca un’alba di serenità. Semina la pace e tu vedrai. Che la tua speranza rivivrà. Spine tra le mani piangerai, ma un mondo nuovo nascerà” – Semina la Pace, Gen Rosso cit.