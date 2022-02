La Russia colpisce gasdotto e sito di rifiuti radioattivi

Il cielo sopra a Kiev anche la notte scorsa, per il quarto giorno consecutivo, è stato illuminato dai bagliori dalle esplosioni. Nella capitale ucraina, che non si arrende all’attacco delle forze russe, continuano i combattimenti.All’alba truppe russe sono entrate a Kharkiv. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa, ha annunciato che sarà impedito a Putin di usare “il suo forziere da guerra” e ha definito la Russia un paria economico.

Colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi

Intanto le forze russe hanno colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi a Kiev. Lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo un primo rapporto dell’Autorità nazionale per la regolamentazione nucleare dell’Ucraina, non ci sono minacce per le persone fuori dalla zona di protezione sanitaria. Il Servizio di emergenza statale ucraino ha precisato che il bombardamento sul sito non ha portato alla depressurizzazione dello stoccaggio di sostanze radioattive: è stata colpita la recinzione del sito, mentre l’edificio è rimasto intatto.

Il bilancio delle Nazioni Unite: 64 civili uccisi

Almeno 64 civili sono stati uccisi e 240 sono rimasti feriti in Ucraina da giovedì, giorno dell’inizio dell’invasione russa. Lo riferiscono le Nazioni Unite, aggiungendo che il bilancio reale delle vittime potrebbe essere molto più alto. Secondo fonti ucraine, le vittime civili sarebbero circa 200. Un palazzo di nove piani a Kharkiv è stato colpito da un missile russo: una donna è morta e altre 20 persone sono state evacuate. Lo riferisce il servizio statale di emergenza ucraino, ripreso dai media ucraini. Altri 60 residenti nel palazzo si erano rifugiati nello scantinato e nessuno di loro è rimasto ferito.

Salta un gasdotto a Kharkiv

Un attacco russo ha fatto saltare in aria un gasdotto a Kharkiv. Lo riporta il Kyiv Independent mostrando un video dell’esplosione e delle fiamme del Servizio per le comunicazioni speciali dell’Ucraina. La città nordorientale del Paese è da ore sotto pensanti bombardamenti.

«Forze russe non fanno i progressi che avevano pianificato»

Le forze russe in Ucraina «non stanno facendo i progressi che avevano pianificato». Lo sostiene il ministero della Difesa britannico postando su Twitter un breve aggiornamento dell’intelligence. «Affrontano problemi logistici e una forte resistenza da parte degli ucraini», prosegue la nota confermando che i russi «hanno subito perdite e alcuni sono stati fatti prigionieri». Il ministero di Londra conferma inoltre che il governo russo ha ristretto l’accesso a diversi social media «nel tentativo di nascondere i dettagli sull’operazione in Ucraina alla propria popolazione».

Kiev: «Un esercito informatico per continuare la lotta sul cyber fronte»

Il ministro ucraino per la Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha detto su Twitter che il Paese sta creando un «esercito informatico» per «continuare la lotta sul cyber fronte» contro la Russia che bombarda l’Ucraina. In un tweet, Fedorov ha incluso un link a una chat di Telegram dove si incoraggiano hacker ad attaccare aziende russe dell’energia e della finanza. La lista include il gigante del gas Gazprom e banche come Sberbank e Vtb.

L’impegno a rimuovere la Russia da Swift

Il premier ucraino Denys Shmyha ringrazia su Twitter «gli amici di Usa, Francia, Germania, Italia, Canada e Regno Unito per l’impegno a rimuovere diverse banche russe da Swift, la paralisi degli asset della Banca centrale russa, il divieto agli oligarchi russi di usare i loro asset finanziari sui mercati euroatlantici».

I divieti per lo spazio aereo russo

La Russia chiude il suo spazio aereo alle compagnie legate o registrate in Lettonia, Lituania, Estonia e Slovenia, come rappresaglia alle misure simili prese da questi Paesi. Il divieto riguarderà anche i voli di transito effettuati in Russia dalle stesse compagnie, ha annunciato in un comunicato l’agenzia dell’aviazione civili russa Rosaviatsia.