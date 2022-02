Presidenza della Provincia di Cosenza, in corsa c’è anche Stasi

CORIGLIANO ROSSANO Saranno tre i candidati alla presidenza della provincia di Cosenza. Dopo le ufficializzazioni di Ferdinando Nociti, attuale presidente facente funzioni, sindaco di Spezzano Albanese sotto l’egida del Pd (qui la notizia) e del primo cittadino di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro (ne abbiamo parlato qui), alla guida della coalizione di centrodestra, sarà della partita anche Flavio Stasi.

Il sindaco di Corigliano Rossano presenterà la sua candidatura domattina, entro i termini stabiliti delle 12. Stasi pare abbia raccolto oltre trecento firme da sindaci e consiglieri dei comuni jonici, tirrenici e dell’area centrale. E pare – il condizionale è d’obbligo – abbia aperto qualche breccia anche nel movimentismo di centrodestra, oltre che negli scontenti del centrosinistra. Tutti amministratori che si sentono tagliati fuori dalle dinamiche dei partiti, per nulla coinvolgenti nelle scelte e nelle decisioni.

Alcuni sindaci del Pd, ad esempio, si sono lanciati apertamente in un endorsement a Stasi, altri – da quanto appreso – pare non vogliano apparire in prima fila nella corsa alla presidenza del sindaco di Corigliano Rossano, al quale comunque avrebbero garantito il loro appoggio.

Ad un certo punto, nelle scorse settimane si era anche ipotizzata una candidatura di Stasi per il Pd e quindi la coalizione di centrosinistra, poi sfumata a favore di Nociti, da sempre indicato come designato dem.

La partita per Stasi sembra comunque tutta in salita. Se da una parte il blocco centrodestra sembra più o meno compatto a sostegno di Rosaria Succurro – pur con qualche ipotizzabile défaillance – Nociti e Stasi andranno a pescare nello stesso mare. E questo, chiaramente, potrebbe facilitare l’impresa del sindaco di San Giovanni in Fiore.

Insomma, a meno di clamorose sorprese nel valzer della raccolta di firme, alla Succurro e a Nociti si aggiungerà anche Flavio Stasi.

Le elezioni – di secondo livello, quindi col suffragio dei soli 1775 elettori amministratori