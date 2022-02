Provinciali Cosenza, presentata la candidatura di Nociti. «Scelto dal Pd e dal centrosinistra»

COSENZA Adesso è ufficiale: è stata presentata la candidatura a presidente della Provincia di Cosenza di Ferdinando Nociti. Nociti, si legge in una nota, sarà il «candidato espressione dell’intero Partito Democratico e del centrosinistra». Tramonta, dunque, l’ipotesi di un sostegno della coalizione al sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, al lavoro per presentare la propria candidatura per l’ente.

A supporto della candidatura di Nociti, evidenzia il Pd di Cosenza, «sono state prodotte oltre 450 sottoscrizioni degli amministratori locali a riprova della condivisione e del radicamento sui territori di tutta la provincia di tale scelta».

«Candidatura di Nociti sostenuta da tutti i livelli del Partito democratico»

CANDIDATO | Ferdinando Nociti

«La candidatura di Ferdinando Nociti – continua la nota – è espressione unitaria del gruppo dirigente del Pd oltre che la risultante di un’ampia alleanza elettorale con tutte le forze progressiste del centrosinistra, condivisa dopo un percorso di confronto all’interno del partito e del centrosinistra e a tanto si è giunti in continuità con il percorso amministrativo del recente passato».

Ferdinando Nociti, già vicepresidente dell’Ente, è attualmente Presidente facente funzioni, primo eletto alle ultime competizioni provinciali di dicembre con 6095 voti.

Il vicepresidente ha anche il sostegno «della segreteria nazionale del Partito e di tutti i membri calabresi della direzione nazionale nonché di tutta la deputazione nazionale e regionale, dal commissario della Federazione di Cosenza e dal segretario regionale del PD Nicola Irto».

Nei prossimi giorni un’assemblea provinciale per lanciare la candidatura

È prevista, nei prossimi giorni, un’assemblea provinciale di tutti gli amministratori comunali della provincia per un confronto sul programma intorno al quale sarà affidato a Ferdinando Nociti il mandato di guidare l’apertura di una nuova fase storica dell’esperienza amministrativa provinciale alla luce delle nuove condizioni storiche che si sono determinate in seguito ai recenti sconvolgimenti sociali, economici e politici che inevitabilmente condizioneranno anche l’organizzazione socio-economica della nostra realtà provinciale.

All’incontro è prevista la presenza di tutte le espressioni politiche che hanno reso possibile uno schieramento elettorale ampio, unitario e pluralista a sostegno di Nociti.

Nella piena consapevolezza che il voto del 20 marzo per la rielezione del Presidente della Provincia riveste un forte significato, le forze del centro sinistra avvieranno un’intensa e capillare mobilitazione unitaria su tutto il territorio provinciale.