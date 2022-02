Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare russo. Lo riporta l’agenzia di Stato russa Tass. «I Paesi occidentali non solo stanno prendendo azioni economiche non amichevoli contro il nostro Paese, ma i leader dei principali Paesi della Nato stanno facendo dichiarazioni aggressive sul nostro Paese». Lo ha denunciato il presidente russo Vladimir Putin, ordinando lo stato di massima allerta per le forze di deterrenza nucleare.

Tre forti esplosioni a Kiev

Tre forti esplosioni si sono distintamente sentite dal centro di Kiev nell’arco di 20 minuti. Lo ha constatato l’inviato dell’Ansa nella capitale ucraina. Al momento non si hanno ancora informazioni sull’origine di questi boati, né quali danni possano aver provocato. Si tratta senz’altro di esplosioni più potenti di quelle di ieri. Intanto il governatore di Kharkiv annuncia che le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Kharkiv e hanno cacciato le truppe russe.

Ultimatum di Mosca, inaccettabile per Kiev

Ultimatum di Mosca a Kiev sui negoziati in Bielorussia per porre fine alla guerra: l’ora di scadenza erano le 15 di oggi ora di Mosca (le 13 in Italia). «La Russia sta cercando di mettere l’Ucraina in condizioni di ultimatum inaccettabili, che abbiamo rifiutato categoricamente molto tempo fa», ha risposto il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podoliak. Putin aveva quindi accusato l’Ucraina di non «aver colto l’occasione» per i negoziati. Tuttavia sembra che una delegazione ucraina sia in partenza per Gomel, in Bielorussia, per avviare negoziati con la Russia. Kiev ha confermato la sua disponibilità, ha annunciato il capodelegazione russo, Vladimir Medinsky, all’agenzia russa Tass. Continua però a mancare una conferma diretta di Kiev.

IL QUARTO GIORNO DI COMBATTIMENTI

«Forze armate bielorusse su aerei per operazione speciale in Ucraina»

«Secondo i media bielorussi, forze armate bielorusse si imbarcano su aerei per un’operazione militare speciale in Ucraina. Stanno preparando un assalto aereo. Ciò significa che la Bielorussia ha dato l’inizio all’invasione dell’Ucraina. Luoghi di atterraggio sono: direzione Kyiv e Zhytomyr». Si legge in un tweet dell’ambasciata ucraina a Roma. «Non c’è un solo soldato bielorusso, non un singolo proiettile in Ucraina», ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta la Tass.

DOPO LA BATTAGLIA | Un soldato ucraino a Kharkiv

L’Ue chiude i cieli alla Russia

L’Ue chiude i cieli alla Russia, si valuta lo stop anche alle navi. Da oggi Italia, Finlandia, Danimarca hanno chiuso lo spazio aereo ai russi. Le sanzioni contro la Russia sono «peggio di una guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale»: lo ha detto oggi il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta la Tass. «In una situazione come questa dovremmo essere consapevoli che ci sono tali sanzioni. Si parla tanto di settore bancario, gas, petrolio, Swift. È peggio della guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perché la guerra nucleare è la fine di tutto».