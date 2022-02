L’Unical presenta il Corso di Alta Formazione in Comunicazione Pubblica e Social Media Management

COSENZA Riparte il Corso di Alta Formazione in Comunicazione Pubblica e Social Media Management promosso dalla Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’UNICAL. È possibile iscriversi entro il 15 marzo. Il corso, già apprezzato nella sua scorsa edizione, si propone di fornire una formazione relativa alle tematiche della comunicazione pubblica, per coloro che si occupano o aspirano ad occuparsi di comunicazione presso gli Enti pubblici. Possono iscriversi laureati e laureate che abbiano conseguito il diploma di laurea magistrale, a ciclo unico o specialistica; il diploma di laurea triennale. Durante il corso verranno affrontati: il quadro normativo di riferimento della comunicazione della Pubblica Amministrazione; gli strumenti di base per interpretare e decodificare i principali modelli della comunicazione; la dimensione della comunicazione come linguaggio, tecnica e attività progettuale. Obiettivo è di fornire competenze di base per la professione di social media manager. Il corso, diretto dal Direttore del Dipartimento di Scienze e Politiche e Sociali, prof. Ercole Giap Parini, avrà come protagonisti docenti proveniente dal mondo accademico ed esperti nei campi della comunicazione e avrà una durata di sei mesi. Sarà erogato in modalità mista. La partecipazione dà diritto all’acquisizione di dodici crediti accademici.