«Lasciata senza pensione dall’Inps». Denuncia sul Corriere e viene contattata da “Pomeriggio Cinque”

LAMEZIA TERME Cinzia Bellachioma è un’ex insegnante di scuola superiore, in pensione da settembre. Una pensione ricevuta regolarmente fino a dicembre, fino a quando non ha cambiato istituto di credito. La sua storia è stata raccontata oggi dal Corriere della Calabria e sarà ripresa domani dalla trasmissione “Pomeriggio Cinque”, condotta da Barbara D’Urso, che ha chiesto alla pensionata di raccontare le proprie recenti traversie in un video. Anche dopo l’arrivo dell’sms (in teoria) risolutivo da parte dell’Inps, «ho aspettato invano l’arrivo della pensione di gennaio. Poi io e mio marito abbiamo sollecitato l’Inps e ci è stato detto che avrebbero accreditato la pensione di gennaio assieme a quella di febbraio: arriva il primo febbraio e non viene accreditato di nuovo nulla». A quel punto la pensionata e suo marito si rivolgono a un Caf: «Scriviamo tre Pec alle quali non viene data nessuna risposta. Abbiamo aspettato il primo marzo, sperando che mandassero tutto, arretrati compresi, e invece oggi non c’era niente. Così abbiamo deciso di adire le vie legali. Ma non tanto per me quanto per la povera gente che non sa usare il computer e che deve star lì a pietire qualcosa che le spetta. Quereleremo l’Inps in Procura per questo atteggiamento assurdo. Siamo già costretti a pagare tasse per servizi che, in Calabria, sono così scarsi. Adesso basta». (redazione@corrierecal.it)