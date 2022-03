COSENZA Iolanda Maletta, ex dirigente del polo scolastico “Valentini-Majorana” di Castrolibero andrà in pensione, in anticipo rispetto alla data prefissata. La preside aveva chiesto, infatti, una proroga di due anni. L’istituto scolastico da lei guidato fino a poche settimane fa è stato travolto dalle denunce di alcune studentesse nei confronti di un professore di matematica e fisica accusato di molestie. Sul caso indaga la procura di Cosenza.