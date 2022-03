«Rifiuti, emergenza senza fine». L’appello di 33 Comuni della Sibaritide

CORIGLIANO ROSSANO «I Comuni dell’Aro (Area Raccolta Ottimale) della Sibaritide non possono che esprimere profonda preoccupazione per l’emergenza rifiuti che ha pervaso non solo la nostra Provincia ma l’intera Regione Calabria. I malfunzionamenti dei conferimenti e degli smaltimenti stanno trasformando, ormai, una crisi emergenziale in una cronica e grave emergenza ambientale dai numeri allarmanti». Un documento sottoscritto da 33 amministrazioni comunali segnala «una nuova emergenza grave sul territorio». Emergenza «causata dai mancati e costanti conferimenti nell’impianto pubblico di Bucita alle prese con l’impossibilità di conferire gli scarti di lavorazione dei comuni di tutta l’area che ricade nell’ambito Aro Sibaritide. Tutto il sistema impiantistico regionale, e in particolare quello della Provincia di Cosenza, è ormai rallentato o del tutto bloccato per l’assenza dei siti di conferimento che ha costretto gli Ato ad attivare circuiti extra-regionali caratterizzati da costi proibitivi e procedure farraginose».

Un problema strutturale: «il sistema impiantistico regionale – continua la nota – era obsoleto ed incompleto già dieci anni fa, quando è stato chiuso il Commissariamento per l’Emergenza Rifiuti in Calabria, ed è rimasto praticamente lo stesso di allora».

I sindaci dei comuni spiegano, perché i loro cittadini sappiano, «che le amministrazioni comunali tutte stanno attivando ogni procedura possibile per cercare di superare il problema: nel corso degli ultimi due anni sono stati attivati più contratti e ogni amministrazione onora al meglio possibile i propri impegno, ma nonostante questo non sono state trovate ancora soluzioni efficaci per rendere il ciclo dei rifiuti funzionante, sostenibile e completo. Servono dunque dei provvedimenti straordinari ed urgenti da parte di tutte le Istituzioni coinvolte al fine di uscire dall’attuale emergenza ed avviare un percorso virtuoso che non renda vani gli enormi sforzi che sino ad oggi hanno compiuto le amministrazioni e con i quali, quotidianamente, cerchiamo di governare e tutelare i territori».

Le amministrazioni comunali che hanno sottoscritto il documento

comune di Albidona

comune di Alessandria del Carretto

comune di Amendolara

comune di Bocchigliero

comune di Caloveto

comune di Castroregio

comune di Cerchiara

comune di Calopezzati

comune di Campana

comune di Canna

comune di Cariati

comune di Cassano allo Ionio

comune di Cropalati

comune di Crosia

comune di Francavilla Marittima

comune di Longobucco

comune di Mandatoriccio

comune di Montegiordano

comune di Nocara

comune di Oriolo

comune di Paludi

comune di Pietrapaola

comune di Plataci

comune di Rocca Imperiale

comune di Roseto Capo Spulico

comune di San Cosmo Albanese

comune di San Giorgio Albanese

comune di San Lorenzo Bellizzi

comune di Scala Coeli

comune di Terravecchia

comune di Trebisacce

comune di Vaccarizzo Albanese

comune di Villapiana