l’intervento

CROTONE I vigili del fuoco di Crotone sono intervenuti, giovedì notte alle 23:30 circa per un’auto in fiamme sulla statale 107, nei pressi di Belvedere Spinello. All’arrivo della squadra sul posto vi era una Fiat Panda totalmente avvolta dalle fiamme. I vigili hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza la statale aperta al traffico. Nessun ferito. Sul posto i carabinieri di Santa Severina per i rilievi del caso.