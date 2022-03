Sclerosi multipla, il 7 marzo sarà inaugurato l’infopoint Aism a Lamezia

sanità

LAMEZIA TERME «Il 7 marzo alle 12 ci sarà la presentazione alla stampa dell’Infopoint Aism, Associazione italiana Sclerosi Multipla, all’ingresso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, dove si trova, appunto, il centro sclerosi multipla. Lodevole obiettivo quello dell’Infopoint – si legge in una nota dell’Asp – dare ai pazienti ed ai familiari informazioni, orientamento ed accompagnamento nella risoluzione dei svariati problemi che sono legati alla patologia. Alla conferenza stampa saranno presenti, Angela Gaetano, in qualità di presidente della sezione Aism di Catanzaro, Caterina Ermio, direttrice facente funzione di Neurologia del nosocomio Lametino Giovanni Paolo II, e Antonio Gallucci, direttore del presidio Ospedaliero Lamezia Terme. «Per noi – ha dichiarato Angela Gaetano – il fatto che ci sia questa collaborazione ci fa molto piacere, perché così le persone con Sclerosi multipla hanno un altro punto di riferimento oltre agli altri presenti sul territorio, volontari formati saranno a disposizione di chiunque abbia necessità di informazioni». Altro importante tassello verso una migliore assistenza, quindi, per le persone con sclerosi multipla ma anche per le loro famiglie. Di recente l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme – continua la nota – è rientrato tra i centri regionali di riferimento per la cura della sclerosi multipla. Dopo l’attivazione dell’Unità operativa di Neurologia, affidata a Caterina Ermio, il presidio ospedaliero lametino è così rientrato tra i punti di riferimento per i cittadini nell’assistenza di pazienti affetti da questa grave patologia.

Come ha comunicato Caterina Ermio: «Sarà aperto un ambulatorio dedicato alla sclerosi multipla e si potrànno fare dh e ricoveri nella struttura complessa di Neurologia del Polt di Lamezia Terme con tutta l’equipe medica tecnica infermieristica e l’assistenza necessaria e le persone con sclerosi multipla potranno ricevere la giusta assistenza anche dal punto di vista della riabilitazione presso all’Inail di Lamezia Terme. Un ringraziamento da parte dell’associazione Aism – conclude la nota – va inoltre a chi ha contribuito al raggiungimento di questi obiettivi: Ilario Lazzaro, Commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro; Calderazzo, il capo dipartimento; Antonio Gallucci, Direttore Medico Pou.