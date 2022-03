Discriminazione di genere, Princi: «Martedì la presentazione della legge regionale»

La presentazione

REGGIO CALABRIA «Si terrà martedì 8 marzo, alle ore 15.00, nell’aula commissioni del Consiglio regionale a Reggio Calabria, una conferenza stampa, fortemente voluta dal Vicepresidente della Giunta, Giusi Princi, che nell’occasione sarà affiancata sia dal Presidente della Giunta, Roberto Occhiuto che dal Presidente del Consiglio, Filippo Mancuso, alla presenza delle consigliere regionali». Lo annuncia in una nota l’ufficio stampa della giunta regionale.

«L’incontro con gli organi di informazione – si legge nella nota – avverrà a margine della seduta di Consiglio regionale, appositamente convocato, alle ore 10.45, con un unico punto all’ordine del giorno: l’approvazione della proposta di legge recante “misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l’occupazione femminile”. Giornalisti, operatori e fotografi potranno accedere a partire dalle ore 14.45».