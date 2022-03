Pd, Irto: rigenerazione in atto. Giampà: così ricostruiamo il partito di Catanzaro

i nodi politici

LAMEZIA TERME «Oggi ratifichiamo l’elezione del segretario Giampà, nei giorni scorsi siamo stati a Crotone, mercoledì a Vibo Valentia, la ripartenza che stiamo attuando con la celebrazione dei congressi ad ogni livello è un passaggio fondamentale nel percorso di rigenerazione del partito». Lo ha detto il segretario regionale del Pd, Nicola Irto, intervenendo al congresso provinciale del partito che ha ufficializzato l’elezione di Domenico Giampà quale nuovo segretario della federazione catanzarese: il congresso si è tenuto neim locali della Fondazione Terina a Lamezia Terme. «Le assemblee – ha aggiunto Irto – sono state composte per dare alla comunità democratica una nuova classe dirigente, a tutti i componenti sto chiedendo un impegno costante di ascolto del territorio. La federazione di Catanzaro da oggi riprende il suo cammino con la grande sfida delle amministrative cittadine e degli altri paesi della provincia, la affronteremo insieme con lo stesso spirito unitario e di condivisione con cui si sono svolti i congressi e consapevoli della necessità di proporre ai cittadini innanzitutto un programma di sviluppo economico, culturale e sociale a lungo termine». Focus di Irto anche alle prossime Comunali di Catanzaro: «Le elezioni amministrative di primavera pongono la sfida elettorale di Catanzaro su un piano politico che si inserisce nel quadro nazionale, la responsabilità e l’attenzione del gruppo dirigente catanzarese su questa battaglia politica – ha rilveato il segretario del Pd calabrese – saranno altissime».

Quindi, occhi puntati, ovviamente, su Giampà, che nel suo intervento ha illustrato le linee che caratterizzeranno la sua azione: «Oggi – ha riferito – termina la nostra fase congressuale, ma inizia quella di ricostruzione del partito, che deve necessariamente avvenire mediante il protagonismo dei territori. Bisogna ripartire dalle tante persone che credono ancora nella partecipazione attiva, dagli amministratori e dai sindaci il cui ruolo è stato esaltato durante la pandemia. Per tali ragioni – ha aggiunto il neo segretario provinciale del Pd di Catanzaro – intendo far partire il mio lavoro dall’iniziativa “Rimettiamoci in circolo”, un calendario messo a disposizione dei circoli per organizzare assemblee in tutti i territori della nostra provincia. Saremo impegnati nei Comuni al voto per le prossime ed imminenti elezioni amministrative e concentrati soprattutto a Catanzaro, città capoluogo di regione, dove il Pd deve guadagnare centralità con una lista forte, formata da personalità autorevoli. Oltre agli organismi tradizionali, verranno strutturati dipartimenti su tematiche importantissime, quali lavoro, salute, infrastrutture e turismo. Il nostro partito, che ha la vocazione di governo ha il dovere di includere personalità competenti e mettere sul tavolo proposte per la risoluzione dei problemi. Mi aspetta un duro lavoro, ma – ha concluso Giampà – sono certo che sarà alleggerito dalla collaborazione di tanti iscritti e militanti che credono ancora nella politica e nei partiti». Al termine dei lavori congressuali sono poi stati eletti gli organismi della federazione provinciale del Pd di Catanzaro, tra cui il presidente, che sarà l’uscente Michele Drosi, riconfermato dunque nel ruolo. (redazione@corrierecal.it)