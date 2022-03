Castrovillari, provano a dare fuoco a un disabile: caccia ai responsabili

il caso

CASTROVILLARI Un accendino e poi il fuoco che divampa dal giubbotto. Tragedia sfiorata, ieri sera a Castrovillari, dove ignoti hanno provato a dare alle fiamme un uomo di 66 anni affetto problemi psichiatrici, conosciuto da tutti.

Saranno le telecamere di circuiti di videosorveglianza dell’area e dei tanti locali, probabilmente, ad aiutare i carabinieri a risalire ai colpevoli, ma quanto raccontato dall’uomo è di una violenza inaudita.

Intorno alle 19 si è accorto del divampare delle fiamme, probabilmente appiccate da un accendino. La situazione non sarebbe subito degenerata, arrecando solo qualche ferita, anche grazie all’intervento tempestivo di un passante, che avrebbe aiutato l’uomo a domare le fiamme.

I familiari dell’uomo hanno sporto denuncia ai carabinieri questa mattina ed è subito scattata la caccia al o ai responsabili.

Il 66enne è spesso finito al centro di episodi di bullismo. Tra i tanti se ne ricorda uno accaduto a luglio scorso, quando rinchiuso in uno scatolo di cartone, era stato costretto a cantare l’inno nazionale in un ufficio postale. (lu.la.)