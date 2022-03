Nascondeva marijuana tra i vestiti, arrestato 28enne nel Catanzarese

controlli antidroga

ISCA SULLO IONIO Nel corso di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nel comune di Isca sullo Ionio (Cz), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Soverato hanno arrestato un uomo di 28 anni, domiciliato nella zona marina, in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di operarne una successiva vendita.

I Carabinieri avevano infatti notato dei movimenti sospetti di alcuni soggetti da un’abitazione ubicata nella zona marina e proprio il ragazzo, alla vista dei militari, si era subito mostrato in evidente stato di agitazione.

All’esito della perquisizione locale immediatamente effettuata sono stati rinvenuti complessivi 345 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e 21 semi di canapa, nascosti sotto alcuni capi d’abbigliamento, nonché un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, che sono stati conseguentemente sequestrati.

Su disposizione della Procura della Repubblica, il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Catanzaro.