Catanzaro, il Pd sceglie Fiorita per «costruire un campo largo». Boccia a Donato: «Dica no alle destre»

l’incontro

LAMEZIA TERME L’investitura di Francesco Boccia e del Pd nazionale per Nicola Fiorita. Dopo aver incontrato il gruppo dirigente del partito regionale guidato da Nicola Irto, quello provinciale e quello cittadino, il responsabile nazionale degli enti locali del Pd Francesco Boccia conferma che i democrat sosterranno il leader di Cambiavento quale candidato sindaco di Catanzaro. «Abbiamo chiesto a Fiorita di costruire un campo largo per costruire un progetto che possa chiudere con la fallimentare stagione del centrodestra», afferma, in un punto stampa, Boccia spiegando che Fiorita «scioglierà le riserve entro pochi giorni», e che il Pd ha anche chiesto agli altri due candidati d’area già in campo, Aldo Casalinuovo e Valerio Donato, di «dare un contributo» per l’unità del centrosinistra. Da Boccia anche un messaggio per Donato, al quale si starebbero avvicinando anche pezzi di centrodestra: «Chi ha una storia progressista, di centrosinistra e di sinistra, non può fare patti con il centrodestra». Boccia riferisce i aver chiesto a tutti gli iscritti del Pd di Catanzaro di candidarsi, «e – ha aggiunto – lo chiederò anche a Viscomi».

«Fiorita protagonista di un’eccellente opposizione ad Abramo»

In una conferenza stampa alla presenza di Irto e del neo segretario provinciale dei dem di Catanzaro Domenico Giampà, Boccia fa il punto della situazione al fondo di una lunga giornata di trattative nella sede regionale del Pd a Lamezia Terme. «Oggi – spiega – abbiamo rivisto il gruppo dirigente del Pd, abbiamo fatto una ulteriore sintesi con alcuni candidati. Abbiamo raccolto ulteriori valutazioni. Al termine della giornata di oggi abbiamo chiesto a Nicola Fiorita di costruire il campo largo nel quale noi crediamo e nel quale crede fortemente il segretario nazionale Enrico Letta e che ha caratterizzato gran parte dei successi nelle Amministrative 2021, da Napoli passando per Bologna, Roma, Milano, Torino. Quel modello può portarci a vincere Catanzaro, dove anche le valutazioni e gli incontri che abbiamo fatto ci hanno confermato il disastro nel quale vive la comunità di Catanzaro». Per Boccia «il giudizio sull’amministrazione Abramo è fallimentare, oltre il 70% della città vuole voltare pagina, oltre il 60% degli elettori di Catanzaro vogliono definitivamente cancellare questo gruppo dirigente di centrodestra. Per questa ragione – prosegue il responsabile nazionale Enti locali del Pd – abbiamo chiesto ad Aldo Casalinuovo di mettere a disposizione il suo eccellente profilo culturale e la sua storia al servizio di un progetto politico collettivo, e lo stesso abbiamo fato con Fiorita e Valerio Donato. A Fiorita anche per la sua esperienza di questi anni di opposizione netta e alternativa ad Abramo abbiamo chiesto di costruire un progetto nuovo per Catanzaro che guardi al prossimo decennio, che faccia diventare il capoluogo di regione il punto di riferimento dello sviluppo della Calabria, che possa essere in linea con le altre città importanti guidate dal centrosinistra come Reggio e Cosenza e soprattutto faccia nascere una nuova stagione su tutti i piani. Sono sicuro che Nicola Fiorita lo farà. Abbiamo chiesto anche a Donato di darci un contributo per unire, chiedendo a tutti di non prestarsi al centrodestra che cerca autobus per rifarsi una verginità. Il centrodestra di Catanzaro ha fallito, ha ridotto la città in queste condizioni e penso che farà di tutto per nascondersi dietro un viso civico, ed è un errore che non si può fare dopo un periodo così fallimentare. Com’è giusto che sia – precisa Boccia – Fiorita ha chiesto qualche giorno di tempo per fare una valutazione con tutti i movimenti civici, i partiti, la coalizione progressista e riformista, che ha già indicato Fiorita come possibile candidato sindaco, e presumibilmente la prossima settimana a Roma tireremo le somme con il segretario regionale e speriamo di poter annunciare presto non solo la candidatura di un sindaco ma un progetto politico collettivo. Siamo fiduciosi».

«Chi ha una storia progressista non può fare patti con il centrodestra»

Per Boccia «Donato e Casalinuovo stanno anche loro valutando, immagino che Fiorita li contatterà nelle prossime ore, tutto questo comunque non lo facciamo su nomi ma su un progetto collettivo. Ovviamente riteniamo che sia Casalinuovo sia Donato abbiano un profilo tale per consentire alla città di Catanzaro di prendere le distanze da Abramo e tutti coloro che hanno avuto un ruolo nell’amministrazione di Abramo. Chi ha una storia progressista, di centrosinistra e di sinistra, non può fare patti con il centrodestra». Quanto all’alleanza con il Movimento 5 Stelle e con il polo di de Magistris, già a sostegno di Fiorita, Boccia spiega che «sarà Nicola Fiorita a tirare le somme, non siamo ancora nella fase del via libera. Abbiamo chiesto a Nicola Fiorita di fare una sintesi definitiva e sarà lui a fare questo passaggio. Abbiamo chiesto al segretario provinciale e al segretario cittadino, che sarà candidato, abbiamo chiesto a tutti gli iscritti al Pd di Catanzaro di candidarsi, personalmente l’ho chiesto a Giusi Iemma, presidente del partito, lo chiederò all’onorevole Viscomi, a tutti i militanti del Pd ho chiesto di mettersi in campo. Il Pd – rileva il responsabile nazionale enti locali del Nazareno – lo sta chiedendo ovunque sul territorio. Qui non è in ballo il futuro politico di ognuno di noi, in ballo è il futuro di Catanzaro, che ha perso residenti ed è uno dei pochi capoluoghi di una regione a subire uno spopolamento». Boccia quindi ribadisce: «Per cambiare le cose a Catanzaro ci vuole una rivoluzione che può essere incarnata da una coalizione giallorossa. Nei prossimi giorni, appena Fiorita scioglierà la riserva e tirerà le somme, con il segretario regionale e provinciale faremo le ultimissime valutazioni. Sono in campo tutti, abbiamo chiesto a tutti di candidarsi, e ci aspettiamo che nessuno ci dica no perché chi dice no si tira fuori dalla lotta e questa lotta è per il futuro di Catanzaro».

«La Cristallo ha dato una grossa mano, Fiorita vedrà quale ruolo per lei»

Nella sede di Lamezia Terme è stata intravista anche la portavoce nazionale delle Sardine, Jasmine Cristallo: quale ruolo avrà la Cristallo – spiega Boccia ai giornalisti – «lo deciderà Fiorita, Jasmine Cristallo ha dato una mano molto seria a questo percorso, deciderà Fiorita. Io posso parlare del Pd, e il Pd sarà in prima linea e speriamo che possa essere il primo partito. Ma posso dire che siamo molto soddisfatti dell’analisi fatta, dal sondaggio che abbiamo fatto da cui risulta che Fiorita è il candidato più apprezzato, più conosciuto e più amato in città. Ha fatto un buon lavoro in Consiglio comunale in questi anni e il Pd ora gli chiede di fare un lavoro di ricucitura. Aspetteremo – sottolinea il responsabile nazionale enti locali del Pd – la fine del suo lavoro, le valutazioni degli altri, e poi le ultime parole le diremo nella prossima settimana ascoltando ancora i segretari di circolo, che ringrazio per il contributo, siamo un partito ed è bello anche quando c’è una discussione molto serrata com’è avvenuto oggi e mi auguro avvenga sempre nel Pd».

«Romeo in direzione nazionale»

«Intendo fare i miei complimenti a Nicola Irto per il nuovo impulso che ha impresso al Pd della Calabria, dopo un lungo tempo di commissariamento. Desidero, inoltre, congratularmi con Sebi Romeo – aggiunge Boccia – per il suo ingresso in direzione nazionale. Sebi continuerà a lavorare in prima linea per il partito calabrese e darà il suo contributo anche al nazionale, a lui il mio augurio di buon lavoro». (a. cant.)