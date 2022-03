cronaca

COSENZA Un furto consumato in una pizzeria a Cosenza. Si tratta di un locale chiuso da giorni. Il proprietario, questa mattina, si è recato presso la propria attività ed ha immediatamente avvisato la polizia. Da una prima ricostruzione, ignoti hanno forzato due porte d’ingresso dell’esercizio commerciale ubicato all’interno del centro commerciale ‘La City’, in via Panebianco e portato via alcuni elettrodomestici. Da una prima stima, il valore della refurtiva sarebbe di circa diecimila euro.