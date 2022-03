Incidente stradale

CORIGLIANO ROSSANO Ancora un’incidenza sulla statale 106, nella cintura urbana di Corigliano Rossano. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate ed una, ribaltandosi, ha finito la sua corsa capovolta contro il guard rail. Il bilancio è di tre feriti. Il sinistro si è verificato nella stessa zona in cui ha perso la vita, tre settimane fa il 38enne del luogo Lorenzo Monaco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso. (lu.la.)