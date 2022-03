Sparatoria a Diamante, dissequestrato il bar “Dal Perugino”

la decisione

PAOLA Questa mattina, il sostituto procuratore della Repubblica di Paola, Rossana Esposito, ha accolto la richiesta di dissequestro avanzata dagli avvocati Francesco Liserre e Luigi Crusco, difensori di fiducia di Emanuele Perugino: titolare del bar “Dal Perugino”. Lo stesso era terzo interessato, rispetto alla sparatoria verificatasi nella prima serata dello scorso 4 febbraio sul lungomare di Diamante, in provincia di Cosenza. Il sostituto procuratore, ha disposto, in favore di Emanuele Perugino, la restituzione del locale sottoposto a sequestro probatorio per i necessari accertamenti tecnici del caso. (f.b.)