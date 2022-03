Catanzaro, Casalinuovo boccia il metodo dem ma non chiude a Fiorita. «Facciamo le Primarie»

verso il voto

CATANZARO «Il metodo che ha portato alla candidatura di Nicola Fiorita non può essere condiviso». Aldo Casalinuovo, la cui candidatura a sindaco di Catanzaro si inscrive nello schieramento di centrosinistra, sintetizza così – dopo una riunione con il comitato politico che lo sostiene – quanto accaduto negli ultimi giorni, e cioè l’investitura formale del Partito democratico (per bocca del dirigente nazionale Francesco Boccia) per Fiorita, chiamato a costruire un campo largo con il quale tentare la scalata a Palazzo de Nobili.

Questione formale e sostanziale, per Casalinuovo: «Nonostante il segretario regionale avesse detto espressamente, nel corso dell’assemblea provinciale tenutasi domenica scorsa a Lamezia Terme, che la decisione sul candidato a sindaco sarebbe stata assunta dal partito in sede locale, si è invece assistito, all’esito dell’ultima visita di Boccia in Calabria, a una mera comunicazione al gruppo dirigente catanzarese (allargato ai consiglieri regionali) di una decisione predeterminata».

Un affronto al livello locale del partito: «Non vi è stata – argomenta Casalinuovo – alcuna possibilità di interlocuzione politica, dovendosi oggettivamente constatare uno scavalcamento del gruppo dirigente locale, peraltro, per quanto riguarda gli organi del partito, da poco eletto ed insediatosi».

«Fiorita può innescare un circolo virtuoso»

Quella di Casalinuovo non è, tuttavia una chiusura a Fiorita, al quale «è stato conferito a Nicola Fiorita il mandato di allargare il campo della coalizione di centrosinistra, promuovendo tutte le più opportune azioni in tal senso». Il candidato in pectore del centrosinistra, «investito di tale responsabilità, ha l’occasione di poter determinare, anche in ottemperanza al mandato ricevuto, un circuito virtuoso che possa segnare un momento di effettiva svolta e di costruzione di una proposta forte e unitaria, senza ombre di alcun tipo, con la partecipazione del popolo di centrosinistra e di chiunque voglia dare il suo contributo per una scelta infine condivisa, che parta dal basso. E ciò anche al fine di evitare ulteriori frammentazioni e dispersione di consenso e preziose adesioni».

La proposta di Casalinuovo: «Primarie nel campo riformista, poi un patto contro le destre»

La proposta che arriva da Casalinuovo è quella di organizzare «da qui a 10 giorni elezioni primarie aperte a tutti i cittadini – anche e soprattutto con il contributo del Partito Democratico di Catanzaro – tra chi, in modo autentico e lontano da strumentali ipocrisie, si iscrive nel campo riformista e progressista della città e voglia operare per un suo reale rilancio. Il tempo c’è, posto che le elezioni si terranno non prima di tre mesi a questa parte. Le primarie potranno anche essere un’occasione per arricchire il bagaglio di proposte per la futura amministrazione di Catanzaro. Si accetti poi il risultato, con un patto tra gentiluomini, e si vada avanti uniti per sconfiggere la destra che ha messo in ginocchio la città, i pericolosi e ingestibili trasversalismi, provando a far vincere le proposte concrete di crescita della nostra comunità e la voglia di riscatto di tanti cittadini catanzaresi». Un messaggio, forse, anche a Valerio Donato, altro candidato civico di area progressista che si è già detto determinato ad andare avanti nonostante le scelte del Pd.