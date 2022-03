Premio “Santa Caterina da Siena”, sezione “in memoria” assegnata a Jole Santelli

in memoria

SORIANO CALABRO È stato assegnato a Jole Santelli, primo presidente donna della Regione Calabria, morta prematuramente ad ottobre 2020, la sezione “in memoria” del Premio della Pace e della Solidarietà “S. Caterina da Siena”, giunto alla quinta edizione. Ne dà notizia la Comunità dei Padri Domenicani di Soriano Calabro. informa che per la sezione “in memoria” del è stato assegnato a ricordo di Jole Santelli, primo presidente donna della Regione Calabria.

«Il riconoscimento – è detto in una nota dei religiosi – vuole richiamare la figura, l’impegno e la testimonianza di Jole Santelli che come donna, cristiana, politica è stata un esempio di dedizione al Bene Comune della nostra Calabria, superando stereotipi di ogni genere, per dare una speranza di un avvenire nuovo, diverso e concreto alla nostra gente, nella legalità e nel rispetto della persona umana fino al “dono di se stessa” per la carica a cui era stata eletta».

«L’occasione, secondo le finalità per cui è stato istituito il Premio – è detto ancora nella nota – vuole essere anche un’opportunità per riflettere sul ruolo della donna nella Chiesa e nella Società. Infatti l’opera della Santelli richiama il superamento del problema di “genere” così radicato nella nostra cultura e nella stessa Comunità Ecclesiale, che genera discriminazione e sofferenza». Il Premio sarà consegnato alle sorelle di Jole Santelli, nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, nel Santuario di Soriano Calabro, nel giorno in cui si celebra la festa della Patrona d’Italia e d’Europa.