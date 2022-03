De Francesco: «Regione si doti di una legge di prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori»

l’iniziativa

COSENZA «È importante che la Regione si doti di nuovi strumenti legislativi per la prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori». Lo afferma in una nota, Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Il tema del contrasto alla pedofilia – dice De Francesco – è particolarmente sentito da Fratelli d’Italia che, proprio attraverso Giorgia Meloni, ha presentato un disegno di legge per la soppressione di tutte le forme di patteggiamento connessi alla pedopornografia. Alle Regioni e richiesta – continua De Francesco – una politica di prevenzione da attuare con l’ausilio delle strutture periferiche, dai consultori ai servizi di neuropsichiatria infantile, chiamati a un compito di divulgazione e conoscenza del fenomeno e di sostegno alle vittime e alle loro famiglie».

«Sono certa – prosegue la consigliere regionale – che su questo argomento non possano esserci divisioni politiche e che si possano creare le condizioni per interventi in rete che siano orientati verso un contrasto radicale del fenomeno. La lotta alla pedofilia – conclude Luciana De Francesco – è un compito che deve coinvolgere tutti gli attori politici e sociali presenti, nella consapevolezza di agire a protezione dell’infanzia e della sua sacralità».