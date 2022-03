Bombardieri: «Bisogna aprire una vertenza Calabria. A Occhiuto chiediamo di correre» – VIDEO

le emergenze

LAMEZIA TERME «Vorremo proporre l’apertura di una vera e propria vertenza Calabria». Così il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, in Calabria per partecipare al consiglio confederale del sindacato calabrese, in programma in un noto hotel alle porte di Lamezia Terme.

«La politica si metta insieme per superare la crisi»

Bombardieri, affiancato dal segretario generale della Uil Calabria Santo Biondo, inoltre ha lanciato «un appello alla politica, che anziché fare proclami e auspici riuscisse a mettersi insieme per ragionare come superare questo momento pericolosissimo di crisi per la Calabria. Parliamo di Pnrr, di fondi strutturali, della necessità di investire in infrastrutture, di lavoro, e quello che noi avevamo previsto dalle decisioni del governo rischia di essere messo in discussione da una crisi che è causata dalla guerra. Richiamiamo le forze politiche al senso di responsabilità in questa terra affinché si riesca a parlare tutti insieme, al di là degli schieramenti e dei partiti, su come superare questo periodo di crisi. Crediamo – ha sostenuto il leader nazionale della Uil – che sia dovuto alla popolazione calabrese, che rischia di pagare un prezzo ancora più alto di quello che sta pagando. Rischiamo di far aumentare le diseguaglianze che già registriamo. In Calabria è complicata esercitare i diritti di cittadinanza basilari, sarebbe ora che finissero i viaggi della speranza nella sanità, sarebbe ora che i giovani avessero pari possibilità e dignità rispetto ai percorsi formativi e alle opportunità, sarebbe ora che gli anziani avessero un’assistenza degna di questo nome. Sarebbe ora che in questa regione – ha sostenuto Bombardieri – si sfruttassero appieno le risorse da destinare alle infrastrutture sociali per garantire pari opportunità. Sono le cose che secondo noi devono essere affrontate immediatamente altrimenti la distanza con il resto dell’Italia e con l’Europa aumenta».

«Occhiuto? Bene la sua disponibilità al confronto ma ora corra»

«Mi pare ancora presto per dare un giudizio», ha poi detto Bombardieri rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un giudizio sui primi mesi di guida Occhiuto alla Regione. «Però al presidente, che ha dato a noi un segno di disponibilità per un incontro con i segretari generali su cui abbiamo detto di essere subito disponibili, chiediamo di correre. Abbiamo bisogno di avere risposte concrete, e abbastanza presto», ha rilevato il leader della Uil. Infine, un passaggio di Bombardieri sulla sanità: «Bisogna fare tesoro degli errori del passato. Bisogna investire nella sanità pubblica, bisogna investire nella sanità territoriale, bisogna colpire chi ha gestito male la sanità e chi ha rubato nella sanità. Vorremmo identificare un responsabile delle tante cattedrali nel deserto che ci sono qui in Calabria e chi ha gestito male le risorse pubbliche». (a. c.)