Montalto, incendio sul tetto di una villetta

il rogo

MONTALTO UFFUGO Tanto spavento ma nessun danno per un incendio divampato nel pomeriggio di venerdì a Montalto Uffugo. I vigili del fuoco del Comando di Cosenza del distaccamento di Rende, sono intervenuti in seguito al rogo che ha interessato il un tetto di una villetta a schiera: le squadre intervenute hanno spento le fiamme dall’alto e dall’interno dell’abitazione evitando che il fuoco divorasse all’intero edificio. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza delle porzioni di tetto danneggiate dal rogo. Non si registrano danni a persone.