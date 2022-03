Spaccio di droga nello Jonio cosentino, arrestate due persone

I controlli

TREBISACCE Il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano, ha arrestato una persona per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare gli Agenti del Commissariato notavano, in zona Trebisacce, un giovane che dopo aver riposto dei sacchetti di immondizia all’esterno della propria abitazione, apriva un cassettone dove erano ubicati i contatori di energia elettrica del palazzo prelevando qualcosa che prontamente riponeva nella tasca destra del proprio giubbotto.

Successivamente si incamminava in un bar non molto distante per poi essere raggiunto all’esterno da un giovane il quale consegnava una banconota da venti euro; stesso episodio si ripeteva con un’altra persona. Proprio in quel momento che gli Agenti decidevano di intervenire.

La persona veniva sottoposta sia a perquisizione personale che domiciliare nel corso della quale venivano rinvenute 14 bustine elettrosaldate contenente sostanza stupefacente del tipo eroina, un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della sostanza.

Successivamente gli agenti hanno arrestato un’altra persona, nell’area urbana di Rossano, che dopo la consegna di un involucro dietro la corresponsione di 50 euro veniva bloccato e sottoposto a perquisizione con esito positivo; veniva, infatti, rinvenuta sostanza stupefacente del tipo Marijuana.