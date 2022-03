Corigliano Rossano, rapina a mano armata in una parafarmacia

Il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Rapina a mano armata a Corigliano Rossano. Poco dopo le 19 un uomo con un coltello in mano si è introdotto in una parafarmacia situata su via Provinciale, a pochi passi dal passaggio a livello, nel cuore di Corigliano Scalo. Brandendo il coltello ha minacciato la titolare che si è, quindi, vista costretta a consegnare i soldi che in quel momento erano in cassa. Il malvivente si è poi dileguato, a quanto pare a piedi, con il “bottino” di poche decine di euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, allertati dalla titolare, la dottoressa Germana Pacilli. I militari hanno subito iniziato le ricerche dell’uomo.

Ancora poco chiare le dinamiche. Non è al momento noto se l’uomo abbia agito col volto scoperto o coperto oppure con un complice, un “palo”. (lu.la.)